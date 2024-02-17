Steinhilber (Riedlinger) Paulina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Steinhilber (Riedlinger) Paulina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Riedlinger Heinrich

Мать: Riedlinger Maria

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