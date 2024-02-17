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Steinhilber (Riedlinger) Paulina
Steinhilber (Riedlinger) Paulina
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1906
Пол
Женский
Отец
Riedlinger Heinrich
1868 г.р.
Мать
Riedlinger (Weible) Maria
1866 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Riedlinger Heinrich
Мать:
Riedlinger Maria
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