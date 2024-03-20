Кондауров Алексей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1988
Рождение ребёнка
11.01.2013
Дочь: Кондаурова Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.01.2015
Сын: Кондауров Константин Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности