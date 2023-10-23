Мордухович Александр Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордухович Александр Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морухович Владислав Александрович

Мать ребёнка: Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мордухович Станислав Александрович

Мать ребёнка: Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь Ивановна

Смерть
Неизвестно
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