Малков Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалков Николай Алексеевич

Малков Николай Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1981

Сын: Малков Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Малкова Людмила Игоревна

Рождение ребёнка
15.06.1983

Дочь: Малкова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Малкова Людмила Игоревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малков Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Малкова Людмила Игоревна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close