Малков Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1981
Сын: Малков Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Малкова Людмила Игоревна
Рождение ребёнка
15.06.1983
Дочь: Малкова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Малкова Людмила Игоревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Малкова Людмила Игоревна