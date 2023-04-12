Курганова Елена Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курганова Елена Корнеевна

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Место рождения

Пищенокопское. Ростовская обл.

Дата рождения

1903

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Пищенокопское. Ростовская обл.
Рождение ребёнка
01.03.1926

Дочь: Борискина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Курганов Василий

пос. Песчанокопское, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
20.01.1933

Дочь: Титова - Васильчук Александра Васильевна

Отец ребёнка: Курганов Василий

пос. Песчанокопское, Ростовская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курганов Василий

Смерть
1983
п.Беринговский. Чукотка
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