Курганова Елена Корнеевна
Место рожденияПищенокопское. Ростовская обл.
Дата рождения1903
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Пищенокопское. Ростовская обл.
Рождение ребёнка
01.03.1926
Дочь: Борискина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Курганов Василий
пос. Песчанокопское, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
20.01.1933
Дочь: Титова - Васильчук Александра Васильевна
Отец ребёнка: Курганов Василий
пос. Песчанокопское, Ростовская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курганов Василий
Смерть
1983
п.Беринговский. Чукотка