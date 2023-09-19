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Вацкова Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1949

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1949

Отец: Вацков Николай Епифанович

Мать: Вацкова Прасковья Федотовна

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