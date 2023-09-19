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Вацкова Нина Николаевна
Вацкова Нина Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.02.1949
Пол
Женский
Отец
Вацков Николай Епифанович
1914 г.р.
Мать
Вацкова Прасковья Федотовна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1949
Отец:
Вацков Николай Епифанович
Мать:
Вацкова Прасковья Федотовна
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