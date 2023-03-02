Никифоров Яков Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1809 и 1811
Мать ребёнка: Никифорова Ефросинья
Рождение ребёнка
Между 1811 и 1812
Сын: Никифоров Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Никифорова Ефросинья
Рождение ребёнка
Между 1815 и 1818
Мать ребёнка: Никифорова Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никифорова Ефросинья
Смерть
До 1820