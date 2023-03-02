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Никифоров Яков Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1820

Пол

Мужской

Отец

Между 1749 и 1750 г.р.

Мать

Между 1752 и 1753 г.р.

Жена

Между 1779 и 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никифоров Никифор (Васильевич)

Мать: Никифорова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Между 1809 и 1811

Сын: Никифоров Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Никифорова Ефросинья

Рождение ребёнка
Между 1811 и 1812

Сын: Никифоров Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Никифорова Ефросинья

Рождение ребёнка
Между 1815 и 1818

Сын: Никифоров Илья Яковлевич

Мать ребёнка: Никифорова Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Ефросинья

Смерть
До 1820
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