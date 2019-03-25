Каминская (Лазарчик) Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1947
Дата смерти25.03.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1966
Дочь: Гусева Нелла Эдуардовна
Отец ребёнка: Каминский Эдуард Арнольдович
Рождение ребёнка
10.03.1969
Дочь: Кульбицкая Наталья Эдуардовна
Отец ребёнка: Каминский Эдуард Арнольдович
Смерть
25.03.2019
Похороны
Неизвестно
новое кладбище