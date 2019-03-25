Каминская (Лазарчик) Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каминская (Лазарчик) Валентина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1947

Дата смерти

25.03.2019

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1966

Дочь: Гусева Нелла Эдуардовна

Отец ребёнка: Каминский Эдуард Арнольдович

Рождение ребёнка
10.03.1969

Дочь: Кульбицкая Наталья Эдуардовна

Отец ребёнка: Каминский Эдуард Арнольдович

Копыль, Копыльский район, Минская область
Смерть
25.03.2019
Копыль, Копыльский район, Минская область
Похороны
Неизвестно
Копыль, Копыльский район, Минская область
новое кладбище
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