Покрышкина Елена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Надежда Ильина
Отец ребёнка: Покрышкин Илья Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1915