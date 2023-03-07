Покрышкина Елена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покрышкина Елена Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Надежда Ильина

Отец ребёнка: Покрышкин Илья Васильев

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Илья Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1915
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