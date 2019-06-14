Куликов Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.06.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1963

Дочь: Сенько Ирина Александровна

Мать ребёнка: Куликова Лидия Ивановна

Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сенько Ирина Александровна

Мать ребёнка: Куликова Лидия Ивановна

Смерть
14.06.2019
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