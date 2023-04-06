Соколов Антон Филиппович
Место рождения
Дата рождения01.07.1825
Дата смерти12.12.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1825
Бракосочетание
31.10.1854
Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1857
Сын: Соколов Григорий Антонович
Мать ребёнка: Соколова Татьяна Мокеевна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Соколов Никанор Антонович
Мать ребёнка: Соколова Татьяна Мокеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Соколова Татьяна Мокеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соколова Татьяна Мокеевна
Смерть
12.12.1867
Причина смерти: Болезнь | Иоанно-Богословская церковь
Похороны
Неизвестно
Сергиевское кладбище