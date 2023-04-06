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Соколов Антон Филиппович

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Место рождения

Брылино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.07.1825

Дата смерти

12.12.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1825

Отец: Соколов Филипп Константинович

Мать: Соколова Ирина Кузьминична

Брылино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
31.10.1854

Жена: Соколова Татьяна Мокеевна

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1857

Сын: Соколов Григорий Антонович

Мать ребёнка: Соколова Татьяна Мокеевна

Брылино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Соколов Никанор Антонович

Мать ребёнка: Соколова Татьяна Мокеевна

Брылино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Соколова Татьяна Мокеевна

Брылино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Кузьма Антонович

Мать ребёнка: Соколова Татьяна Мокеевна

Брылино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
12.12.1867
Кашин, Кашинский, Тверская область
Причина смерти: Болезнь | Иоанно-Богословская церковь
Похороны
Неизвестно
Кашин, Кашинский, Тверская область
Сергиевское кладбище
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