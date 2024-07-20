Аталыкова (Конева) Параскева Иаковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1892
Рождение ребёнка
1893
Сын: Аталыков Макарий Иоаннович
Отец ребёнка: Аталыков Иоанн Петрович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Аталыков Симеон Иоаннович
Отец ребёнка: Аталыков Иоанн Петрович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Зоя Иоанновна
Отец ребёнка: Аталыков Иоанн Петрович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Аталыков Иоанн Петрович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Китайкина Параскева Иоанновна
Отец ребёнка: Аталыков Иоанн Петрович
Смерть
Неизвестно