Аталыкова (Конева) Параскева Иаковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аталыкова (Конева) Параскева Иаковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1892

Муж: Аталыков Иоанн Петрович

Зенково, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1893

Сын: Аталыков Макарий Иоаннович

Отец ребёнка: Аталыков Иоанн Петрович

Зенково, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1894

Сын: Аталыков Симеон Иоаннович

Отец ребёнка: Аталыков Иоанн Петрович

Зенково, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Зоя Иоанновна

Отец ребёнка: Аталыков Иоанн Петрович

Зенково, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1896

Сын: Аталыков Михей Иоаннович

Отец ребёнка: Аталыков Иоанн Петрович

Зенково, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Китайкина Параскева Иоанновна

Отец ребёнка: Аталыков Иоанн Петрович

Зенково, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно

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