Худяков Виталий Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худяков Виталий Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.2006

Дочь: Худякова Анастасия Витальевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.08.2011

Дочь: Худякова Параскева Витальевна

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Рождение ребёнка
23.08.2017

Дочь: Худякова Анна Витальевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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