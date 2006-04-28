Худяков Виталий Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.2006
Дочь: Худякова Анастасия Витальевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.08.2011
Дочь: Худякова Параскева Витальевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.08.2017
Дочь: Худякова Анна Витальевна
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности