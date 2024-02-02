Шустов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Сын: Шустов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Шустова Александра
Рождение ребёнка
1950
Мать ребёнка: Шустова Александра
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Шустова Людмила Николаена
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно