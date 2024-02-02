Шустов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Сын: Шустов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Шустова Александра

Рождение ребёнка
1950

Сын: Шустов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Шустова Александра

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Шустова Людмила Николаена

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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