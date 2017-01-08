Суконникова (Суконникова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суконникова (Суконникова) Ирина

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Место рождения

Россия

Дата рождения

25.04.1980

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1959 г.р.

Муж

1978 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1980

Отец: Кузнецов Сергей

Мать: Кузнецова Людмила

Россия
Рождение ребёнка
01.04.2003

Сын: Келехсашвили Руслан

Отец ребёнка: Калайджян Сурен

Санкт-Петербург
Бракосочетание
2015

Муж: Калайджян Сурен

Сочи
Рождение ребёнка
08.01.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калайджян Сурен

Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
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