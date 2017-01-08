Суконникова (Суконникова) Ирина
Место рожденияРоссия
Дата рождения25.04.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1980
Отец: Кузнецов Сергей
Мать: Кузнецова Людмила
Россия
Рождение ребёнка
01.04.2003
Сын: Келехсашвили Руслан
Отец ребёнка: Калайджян Сурен
Санкт-Петербург
Бракосочетание
2015
Муж: Калайджян Сурен
Сочи
Рождение ребёнка
08.01.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калайджян Сурен
Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно