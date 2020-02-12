Васильева (Моисеева) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева (Моисеева) Людмила Ивановна

Васильева (Моисеева) Людмила Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1937

Дата смерти

12.02.2020

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1957

Дочь: Бакураева Любовь Александровна

Отец ребёнка: Васильев Александр Григорьевич

Бурея, Бурейский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
29.05.1959

Дочь: Власова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Васильев Александр Григорьевич

Бурея, Бурейский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
23.11.1962

Сын: Васильев Александр Александрович

Отец ребёнка: Васильев Александр Григорьевич

Бурея, Бурейский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Александр Григорьевич

Смерть
12.02.2020
Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close