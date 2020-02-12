Васильева (Моисеева) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1937
Дата смерти12.02.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1957
Дочь: Бакураева Любовь Александровна
Отец ребёнка: Васильев Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
29.05.1959
Дочь: Власова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Васильев Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
23.11.1962
Сын: Васильев Александр Александрович
Отец ребёнка: Васильев Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.2020
Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край