Ротов Алексей Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ротов Афанасий Григорьев
Мать: Ротова Ирина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Ротова 1, Дехтярева 2 Татьяна Степанова
Рождение ребёнка
08.12.1832
Мать ребёнка: Ротова 1, Дехтярева 2 Татьяна Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1845