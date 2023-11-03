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Ротов Алексей Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1845

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ротов Афанасий Григорьев

Мать: Ротова Ирина Васильева

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Ротов Андрей Алексеев

Мать ребёнка: Ротова 1, Дехтярева 2 Татьяна Степанова

Рождение ребёнка
08.12.1832

Сын: Ротов Николай Алексеев

Мать ребёнка: Ротова 1, Дехтярева 2 Татьяна Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ротова 1, Дехтярева 2 Татьяна Степанова

Смерть
До 1845
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