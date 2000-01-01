Наталья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Елена Петрова

Отец ребёнка: Петр Иванов

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Петр Иванов

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ефимия Петрова

Отец ребёнка: Петр Иванов

Рождение ребёнка
1816

Сын: Димитрий Петров

Отец ребёнка: Петр Иванов

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Дарья Петрова

Отец ребёнка: Петр Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1855
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