Наталья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Елена Петрова
Отец ребёнка: Петр Иванов
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Петр Иванов
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ефимия Петрова
Отец ребёнка: Петр Иванов
Рождение ребёнка
1816
Сын: Димитрий Петров
Отец ребёнка: Петр Иванов
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Дарья Петрова
Отец ребёнка: Петр Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1855