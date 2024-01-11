Арсланов Юлбарис Арслан Улы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аккул (аккуш) Араслан Батыр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Арсланов Юлдыбай Юлбарис Улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Арсланов Юлкутлы Юлбарис Улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Арсланов Акберды Юлбарис Улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Арсланов Акъюл Юлбарис Улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Арсланов Аккузя Юлбарис Улы
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно