Арсланов Юлбарис Арслан Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсланов Юлбарис Арслан Улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аккул (аккуш) Араслан Батыр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Арсланов Юлдыбай Юлбарис Улы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Арсланов Юлкутлы Юлбарис Улы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Арсланов Акберды Юлбарис Улы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Арсланов Акъюл Юлбарис Улы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Арсланов Аккузя Юлбарис Улы

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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