Гилева (Гилева) Ефимия Фотиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилева (Гилева) Ефимия Фотиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1895 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1895

Сын: Гилёв Матвей Никифорович

Отец ребёнка: Гилёв Никифор Косьмин

Куликово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гилёв Никифор Косьмин

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