Гилева (Гилева) Ефимия Фотиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1895
Отец ребёнка: Гилёв Никифор Косьмин
Куликово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гилёв Никифор Косьмин