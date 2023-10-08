Прасковья Калинина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Пётр Данилов
Отец ребёнка: Данила Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Елисей Данилов
Отец ребёнка: Данила Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Пелагея Данилова
Отец ребёнка: Данила Фёдоров
Рождение ребёнка
28.02.1848 ст.
Дочь: Евдокия Данилова
Отец ребёнка: Данила Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Митрофан Данилов
Отец ребёнка: Данила Фёдоров
Рождение ребёнка
21.01.1858 ст.
Сын: Иван Данилович
Отец ребёнка: Данила Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данила Фёдоров
Смерть
Неизвестно