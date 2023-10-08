Прасковья Калинина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Калинина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Пётр Данилов

Отец ребёнка: Данила Фёдоров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Елисей Данилов

Отец ребёнка: Данила Фёдоров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Пелагея Данилова

Отец ребёнка: Данила Фёдоров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.02.1848 ст.

Дочь: Евдокия Данилова

Отец ребёнка: Данила Фёдоров

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Митрофан Данилов

Отец ребёнка: Данила Фёдоров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.01.1858 ст.

Сын: Иван Данилович

Отец ребёнка: Данила Фёдоров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данила Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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