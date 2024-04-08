Новоженин Валентин Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоженин Валентин Владимирович

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Нина Александровна

Рождение ребёнка
28.02.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родионова Нина Александровна

Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родионова Нина Александровна

Смерть
Неизвестно

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