Новоженин Валентин Владимирович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Родионова Нина Александровна
Рождение ребёнка
1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Родионова Нина Александровна
Смерть
Неизвестно