Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1811 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Ананий

Отец ребёнка: Ефрем

Смерть
Неизвестно
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