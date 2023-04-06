Ткаченко Артём Андреевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти11.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Ткаченко Андрей
Рождение ребёнка
10.01.1926
Сын: Ткаченко Николай Артёмович
Мать ребёнка: Ткаченко Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
05.05.1927
Дочь: Кравцова Клавдия Артёмовна
Мать ребёнка: Ткаченко Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
07.07.1932
Дочь: Добряк Евдокия Артёмовна
Мать ребёнка: Ткаченко Анастасия Трофимовна
Место жительства
До 1936
уехали в село Береговое на черном море, жили в комунне. Бежали от репрессий
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.09.1941
Одесса, Одеська область