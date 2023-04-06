Ткаченко Артём Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкаченко Артём Андреевич

Ткаченко Артём Андреевич

avatar

Место рождения

Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

11.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Ткаченко Андрей

Мать: Ткаченко Параскева Николаевна

Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
10.01.1926

Сын: Ткаченко Николай Артёмович

Мать ребёнка: Ткаченко Анастасия Трофимовна

Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
05.05.1927

Дочь: Кравцова Клавдия Артёмовна

Мать ребёнка: Ткаченко Анастасия Трофимовна

Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
07.07.1932

Дочь: Добряк Евдокия Артёмовна

Мать ребёнка: Ткаченко Анастасия Трофимовна

Береговое, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Место жительства
До 1936
Береговое, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
уехали в село Береговое на черном море, жили в комунне. Бежали от репрессий
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Анастасия Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
11.09.1941
Одесса, Одеська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close