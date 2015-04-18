Иващенко Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1926
Дата смерти18.04.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1926
Отец: не указан
Рождение ребёнка
07.08.1947
Дочь: Путилина Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Иващенко Григорий
Рождение ребёнка
04.01.1950
Сын: Иващенко Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Иващенко Григорий
Рождение ребёнка
14.03.1952
Сын: Иващенко Евгений Григорьевич
Отец ребёнка: Иващенко Григорий
Рождение ребёнка
16.12.1956
Дочь: Галанина Алла Григорьевна
Отец ребёнка: Иващенко Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иващенко Григорий
Смерть
18.04.2015