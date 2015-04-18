Иващенко Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иващенко Людмила Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1926

Дата смерти

18.04.2015

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1926

Отец: не указан

Мать: Моргнува Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
07.08.1947

Дочь: Путилина Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Иващенко Григорий

Рождение ребёнка
04.01.1950

Сын: Иващенко Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Иващенко Григорий

Рождение ребёнка
14.03.1952

Сын: Иващенко Евгений Григорьевич

Отец ребёнка: Иващенко Григорий

Рождение ребёнка
16.12.1956

Дочь: Галанина Алла Григорьевна

Отец ребёнка: Иващенко Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иващенко Григорий

Смерть
18.04.2015
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