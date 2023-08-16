Половков Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Половков Иван Григорьевич

Мать: не указана

Смерть
1942
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