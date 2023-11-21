Зобова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зобова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Зобов Никифор Семёнович

Отец ребёнка: Зобов Семён Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Аполлинарий Семёнович

Отец ребёнка: Зобов Семён Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Зобов Семён Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Андрей Семёнович

Отец ребёнка: Зобов Семён Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Зобов Семён Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Семёновна

Отец ребёнка: Зобов Семён Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Игнатий Семёнович

Отец ребёнка: Зобов Семён Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Николай Семёнович

Отец ребёнка: Зобов Семён Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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