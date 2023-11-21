Зобова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Зобов Семён Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зобов Аполлинарий Семёнович
Отец ребёнка: Зобов Семён Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зобов Иван Семёнович
Отец ребёнка: Зобов Семён Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зобов Семён Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Зобов Семён Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Семёновна
Отец ребёнка: Зобов Семён Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зобов Семён Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зобов Семён Игнатьевич
Смерть
Неизвестно