Маркина Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркина Анастасия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1994

Отец: не указан

Мать: Маркина Вера Викторовна

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