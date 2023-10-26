Демидов Николай Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидов Николай Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Демидов Евдоким Никитич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Демидов Демид Николаевич

Мать ребёнка: Демидова Екатерина Александрова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Демидов Никита Николаевич

Мать ребёнка: Демидова Екатерина Александрова

Рождение ребёнка
1790

Сын: Демидов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Демидова Екатерина Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова Екатерина Александрова

Смерть
1824
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