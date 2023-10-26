Демидов Николай Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Демидов Евдоким Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Демидова Екатерина Александрова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Демидов Никита Николаевич
Мать ребёнка: Демидова Екатерина Александрова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Демидов Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Демидова Екатерина Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1824