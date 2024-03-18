Бородин Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения01.07.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.08.2017
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
14.02.2022
Дочь: Бородина Майя Ивановна
Мать ребёнка: Бородина (Прокопьева) Анжелика Ивановна
Рождение ребёнка
15.11.2023
Дочь: Бородина Мира Ивановна
Мать ребёнка: Бородина (Прокопьева) Анжелика Ивановна