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Бородин Иван Сергеевич

Место рождения

Нижние Семинцы, Ильинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

01.07.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижние Семинцы, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
28.08.2017

Жена: Бородина (Прокопьева) Анжелика Ивановна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
14.02.2022

Дочь: Бородина Майя Ивановна

Мать ребёнка: Бородина (Прокопьева) Анжелика Ивановна

Рождение ребёнка
15.11.2023

Дочь: Бородина Мира Ивановна

Мать ребёнка: Бородина (Прокопьева) Анжелика Ивановна

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