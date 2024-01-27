Мудрикелидзе (Щетинин) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мудрикелидзе (Щетинин) Евдокия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916

Отец: Щетинин Федор Иванович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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