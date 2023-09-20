Кузнеченко (Бродягина) Лариса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнеченко (Бродягина) Лариса Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1974

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

1935 г.р.

Муж

1967 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1974

Отец: Бродягин Алексей Николаевич

Мать: Табунова Валентина Петровна

Бракосочетание
2005

Муж: Кузнеченко Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
19.03.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнеченко Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
19.03.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнеченко Евгений Николаевич

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Кононенко
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