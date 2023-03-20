Терехова Федосья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерехова Федосья Сергеевна

Терехова Федосья Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Терехов Иван Иванович

Отец ребёнка: Терехов Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Терехов Федор Иванович

Отец ребёнка: Терехов Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Терехов Василий Иванович

Отец ребёнка: Терехов Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Терехов Александр Иванович

Отец ребёнка: Терехов Иван Лукьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Иван Лукьянович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close