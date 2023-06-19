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Рыбаков Григорий

Место рождения

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
19.02.1907 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 19.02.1907 Колоколова крестьянин Василий Андреевич Романовщины 1 крестьянская девица Милания Ивановна по жениху Колоколова крестьянин Николай Иванович по жениху Колоколова ... Показать все
Смерть
Неизвестно