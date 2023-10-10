Сергеев Андрей Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Сергеев Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.
Дочь: Сергеева Наталья Адреева
Мать ребёнка: Сергеева Клавдия Григорьева
Бракосочетание
До 1875 ст.
Рождение ребёнка
27.02.1877 ст.
Дочь: Федотова Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Сергеева Клавдия Григорьева
Воспр: мещ. Василий Григорьев Марков, мещ. Вдова Екатерина Филипова
Рождение ребёнка
07.02.1879 ст.
Мать ребёнка: Сергеева Клавдия Григорьева
Воспр: приход. Училища учитель Ануфрий Павлов Жилинский
Рождение ребёнка
12.06.1881 ст.
Мать ребёнка: Сергеева Клавдия Григорьева
Воспр: прход. Училища учитель Ануфрий Павлов Жилинский и мещ. Жена Елизавета Стефанова Попова
Рождение ребёнка
03.10.1883 ст.
Сын: Сергеев Иван Андреев
Мать ребёнка: Сергеева Клавдия Григорьева
Воспр: уволенный в запас армии рядовой Андрей Викторов Иванов, мещ. Жена Елизавета Стафанова Попова
Рождение ребёнка
25.02.1886 ст.
Дочь: Сергеев Александра Андреева
Мать ребёнка: Сергеева Клавдия Григорьева
Воспр: Василий Григорьев Марков, мещ. Жена Агрипина Тимофеева Уткина
Рождение ребёнка
22.07.1887 ст.
Мать ребёнка: Сергеева Клавдия Григорьева
Воспр: Василий Григорьев Марков, кр. Жена Агрипина Тимофеева Уткина
Рождение ребёнка
14.07.1889 ст.
Сын: Сергеев Иван Андреев
Мать ребёнка: Сергеева Клавдия Григорьева
Воспр: учитель сенг. Приход. школы Янусерий Павлов Жилинский кр. Жена Агриппина Тимофеева Уткина
Смерть
Неизвестно