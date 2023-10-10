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Сергеев Андрей Дмитриев

Место рождения

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Дмитрий

Мать: не указана

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.

Дочь: Сергеева Наталья Адреева

Мать ребёнка: Сергеева Клавдия Григорьева

Бракосочетание
До 1875 ст.

Жена: Сергеева Клавдия Григорьева

Рождение ребёнка
27.02.1877 ст.

Дочь: Федотова Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Сергеева Клавдия Григорьева

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: мещ. Василий Григорьев Марков, мещ. Вдова Екатерина Филипова
Рождение ребёнка
07.02.1879 ст.

Сын: Сергеев Алексей Андреев

Мать ребёнка: Сергеева Клавдия Григорьева

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: приход. Училища учитель Ануфрий Павлов Жилинский
Рождение ребёнка
12.06.1881 ст.

Сын: Сергеев Владимир Андреев

Мать ребёнка: Сергеева Клавдия Григорьева

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: прход. Училища учитель Ануфрий Павлов Жилинский и мещ. Жена Елизавета Стефанова Попова
Рождение ребёнка
03.10.1883 ст.

Сын: Сергеев Иван Андреев

Мать ребёнка: Сергеева Клавдия Григорьева

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: уволенный в запас армии рядовой Андрей Викторов Иванов, мещ. Жена Елизавета Стафанова Попова
Рождение ребёнка
25.02.1886 ст.

Дочь: Сергеев Александра Андреева

Мать ребёнка: Сергеева Клавдия Григорьева

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: Василий Григорьев Марков, мещ. Жена Агрипина Тимофеева Уткина
Рождение ребёнка
22.07.1887 ст.

Сын: Сергеев Михаил Андреев

Мать ребёнка: Сергеева Клавдия Григорьева

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: Василий Григорьев Марков, кр. Жена Агрипина Тимофеева Уткина
Рождение ребёнка
14.07.1889 ст.

Сын: Сергеев Иван Андреев

Мать ребёнка: Сергеева Клавдия Григорьева

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: учитель сенг. Приход. школы Янусерий Павлов Жилинский кр. Жена Агриппина Тимофеева Уткина
Смерть
Неизвестно
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