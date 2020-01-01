Щербаков Сергей Васильевич
Место рожденияКурская обл., с.Петрово-Хутарь
Дата рождения1909
Дата смерти?.02.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская обл., с.Петрово-Хутарь
Рождение ребёнка
Между ?.09.1937 и Неизвестно
Сын: Щербаков Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Щербакова Александра Трофимовна
Курская обл., с.Петрово-Хутарь
Умер на пороге своего дома.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Щербакова Александра Трофимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник (-ца)
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Щербакова Александра Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Сергеевич
Мать ребёнка: Щербакова Александра Трофимовна
Смерть
?.02.1943
Пропал безвести.