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Щербаков Сергей Васильевич

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Место рождения

Курская обл., с.Петрово-Хутарь

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская обл., с.Петрово-Хутарь
Рождение ребёнка
Между ?.09.1937 и Неизвестно

Сын: Щербаков Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Щербакова Александра Трофимовна

Курская обл., с.Петрово-Хутарь
Умер на пороге своего дома.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Щербакова Александра Трофимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник (-ца)
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Щербакова Александра Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Сергеевич

Мать ребёнка: Щербакова Александра Трофимовна

Смерть
?.02.1943
Пропал безвести.
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