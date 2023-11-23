Липицкий Виктор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1921
Дата смерти2017
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1921
Отец: Липицкий Дмитрий
Мать: Липицкая Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Липицкая Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Липицкая Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Липицкая Анна Павловна
Смерть
2017