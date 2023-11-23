Липицкий Виктор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липицкий Виктор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1921

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1921 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1921

Отец: Липицкий Дмитрий

Мать: Липицкая Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Липицкая Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Липицкая Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липицкая Анна Павловна

Смерть
2017
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