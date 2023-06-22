Минеев Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинеев Владимир Александрович

Минеев Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минеев Александр

Мать: Минеева Галина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минеева Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Минеева Татьяна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минеева Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Минеева Татьяна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минеева Татьяна