Минеев Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Минеев Александр
Мать: Минеева Галина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минеева Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Минеева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минеева Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Минеева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минеева Татьяна