Мымрин Сергей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мымрин Сергей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1961

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1991 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1991

Дочь: Скляр Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Мымрина Светлана Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мымрина Светлана Валерьевна

Смерть
Неизвестно
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