Мымрин Сергей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1961
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.12.1991
Дочь: Скляр Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Мымрина Светлана Валерьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мымрина Светлана Валерьевна
Смерть
Неизвестно