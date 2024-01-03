Бондарева Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарева Анна Андреева

Бондарева Анна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

20.09.1896

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1876

Сын: Бондарев Петр Васильев

Отец ребёнка: Бондарев Василий Алексеев

Рождение ребёнка
1879

Сын: Бондарев Евфимий Васильевич

Отец ребёнка: Бондарев Василий Алексеев

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Бондарев Василий Алексеев

Рождение ребёнка
05.12.1888

Сын: Бондарев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Бондарев Василий Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Василий Алексеев

Смерть
20.09.1896
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close