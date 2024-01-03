Бондарева Анна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти20.09.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1876
Отец ребёнка: Бондарев Василий Алексеев
Рождение ребёнка
1879
Сын: Бондарев Евфимий Васильевич
Отец ребёнка: Бондарев Василий Алексеев
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Бондарев Василий Алексеев
Рождение ребёнка
05.12.1888
Сын: Бондарев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Бондарев Василий Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.09.1896