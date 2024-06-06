Булынин Иван Семенович Около 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБулынин Иван Семенович

Булынин Иван Семенович

Место рождения

Устье, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

06.10.1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Устье, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.06.1902

Дочь: Большакова (Булыгина) Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Булынина Прасковья Моисеевна

Устье, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.07.1914 ст.

Дочь: Булыгина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Булынина Прасковья Моисеевна

Устье, Рузский, Московская область
Смерть
06.10.1930

Мы используем куки для улучшения работы сайта.