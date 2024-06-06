Булынин Иван Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смерти06.10.1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1902
Дочь: Большакова (Булыгина) Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Булынина Прасковья Моисеевна
Рождение ребёнка
20.07.1914 ст.
Дочь: Булыгина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Булынина Прасковья Моисеевна
Смерть
06.10.1930