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Щекотуров Василий Дмитриевич

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1917 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Логвиновская) Ефросиния Феодосьевна

Пропал без вести (военное)
Неизвестно
Сайт "Память народа" Щекотуров Василий Дмитриевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1917 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Наименование военкомата: Хорольский РВК,... Показать все
Смерть
Неизвестно
Анкета на розыск военнослужащего №343 Во время ВОВ проживал в оккупационной области,нет точного заключения о судьбе

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