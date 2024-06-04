Щекотуров Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1917 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Пропал без вести (военное)
Неизвестно
Сайт "Память народа" Щекотуров Василий Дмитриевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1917 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Наименование военкомата: Хорольский РВК,... Показать все
Смерть
Неизвестно
Анкета на розыск военнослужащего №343 Во время ВОВ проживал в оккупационной области,нет точного заключения о судьбе