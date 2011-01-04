Noze Eleonora — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Noze Eleonora

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.?

Дата смерти

04.01.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

latvia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.01.2011
isarel
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