Noze Eleonora
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.?
Дата смерти04.01.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
latvia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.01.2011
isarel