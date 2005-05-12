Горнаева Лариса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнаева Лариса Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1941

Дата смерти

12.05.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1972 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1941

Отец: Горнаев Андрей

Мать: Шарова Галина

Рождение ребёнка
11.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бровкин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
22.01.1972

Дочь: Тимошина Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Бровкин Владимир Владимирович

Смерть
12.05.2005