Горнаева Лариса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1941
Дата смерти12.05.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1941
Отец: Горнаев Андрей
Мать: Шарова Галина
Рождение ребёнка
11.07.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бровкин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
22.01.1972
Дочь: Тимошина Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Бровкин Владимир Владимирович
Смерть
12.05.2005