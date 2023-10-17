Сизёв Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сизёв Тимофей Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Клеопатра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сизёв Архип Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сизёв Ульян Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно