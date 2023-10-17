Сизёв Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизёв Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сизёв Тимофей Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Клеопатра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сизёв Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сизёв Архип Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сизёв Ульян Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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