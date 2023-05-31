Мухортиков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухортиков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухортиков Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухортиков Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухортиков Даниил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно