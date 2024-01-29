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Глумова Марья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глумов Трофим Иванов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Глумов Ульян Трофимович

Отец ребёнка: Глумов Трофим Иванов

Рождение ребёнка
1853

Сын: Глумов Лука/Лукоян Трофимов

Отец ребёнка: Глумов Трофим Иванов

Рождение ребёнка
1855

Сын: Глумов Яков Трофимович

Отец ребёнка: Глумов Трофим Иванов

Смерть
Неизвестно

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