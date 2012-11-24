Богатикова Татьяна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1951
Дата смерти24.11.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1973
Дочь: Ильинсаая Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Богатиков Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
01.01.1975
Сын: Богатиков Егор Васильевич
Отец ребёнка: Богатиков Василий Яковлевич
Смерть
24.11.2012