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Богатикова Татьяна Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1951

Дата смерти

24.11.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатиков Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
11.11.1973

Дочь: Ильинсаая Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Богатиков Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
01.01.1975

Сын: Богатиков Егор Васильевич

Отец ребёнка: Богатиков Василий Яковлевич

Смерть
24.11.2012

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