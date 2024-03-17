(Данилкина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Данилкина) Мария

Место рождения

д Селище могилевская область чериковский район Белорусия

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Данилкин Алексей

Мать: Данилкина (Ермакова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван

Смерть
Неизвестно

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