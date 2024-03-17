(Данилкина) Мария
Место рожденияд Селище могилевская область чериковский район Белорусия
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Данилкин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
1961
Рождение ребёнка
1963
Рождение ребёнка
1968
Смерть
Неизвестно