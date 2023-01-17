Клышова (Ракина) Марина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клышова (Ракина) Марина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1966

Отец: Ракин Анатолий Евгеньевич

Мать: Ракина Лидия Павловна

Бракосочетание
01.12.1989

Муж: Клышов Юрий Иванович

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
19.08.1990

Дочь: Клышова Эльза Юрьевна

Отец ребёнка: Клышов Юрий Иванович

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
15.03.1993

Дочь: Савкеева Лидия Юрьевна

Отец ребёнка: Клышов Юрий Иванович

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
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