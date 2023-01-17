Клышова (Ракина) Марина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1966
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1966
Отец: Ракин Анатолий Евгеньевич
Мать: Ракина Лидия Павловна
Бракосочетание
01.12.1989
Муж: Клышов Юрий Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1990
Дочь: Клышова Эльза Юрьевна
Отец ребёнка: Клышов Юрий Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1993
Дочь: Савкеева Лидия Юрьевна
Отец ребёнка: Клышов Юрий Иванович